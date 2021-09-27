Социал-демократы выиграли на выборах в бундестаг Германии

СДПГ выиграла на выборах в бундестаг с результатом 25,7 процента голосов

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выиграла на выборах в бундестаг 20-го созыва, которые прошли в стране 26 сентября. Результаты опубликованы на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии.

Согласно данным голосования во всех 299 немецких округах, социал-демократы набрали 25,7 процента голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал в общей сложности 24,1 процента голосов. Разница между двумя лидирующими партиями составила 1,6 процента.

На третьем месте «Зеленые», которые набрали 14,8 процента голосов. Свободная демократическая партия набрала 11,5 процента. За «Альтернативу для Германии» проголосовали 10,3 процента избирателей.

Левая партия набрала 4,9 процента и таким образом не преодолела пятипроцентный барьер, не пройдя в бундестаг впервые с 2002 года. За остальные партии в общей сложности проголосовали 8,7 процентов жителей Германии.

Кандидаты в канцлеры Германии от лидирующих партий Олаф Шольц (СДПГ) и Армин Лашет (ХДС/ХСС) уже заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. По словам Шольца, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо». Лашет подчеркнул, что новое правительство должно приступить к работе «до Рождества», так как Германия в следующем году будет председателем G7.