Кандидаты в канцлеры собрались закончить переговоры о коалиции до Рождества

Олаф Шольц и Армин Лашет заявили, что переговоры о коалиции будут закончены до Рождества

Кандидаты в канцлеры Германии от Социал-демократической партии и Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Олаф Шольц и Армин Лашет заявили, что собираются закончить переговоры о правящей коалиции в новом правительстве до католического Рождества. Их слова во время интервью на телеканале ZDF передает РИА Новости.

«Было бы абсурдным называть конкретную дату, но мы должны сделать все, чтобы мы закончили к Рождеству», — заявил Шольц. По его словам, если это произойдет чуть раньше, то «было бы тоже хорошо». Лашет также подчеркнул, что новое правительство должно приступить к работе «в любом случае, до Рождества», так как Германия в следующем году будет председателем G7.

Выборы в немецкий бундестаг 20-го созыва прошли в воскресенье, 26 сентября. Согласно первым результатам экзитполов, лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей.

Всего проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это «Зеленые» (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), «Альтернатива для Германии» (10) и Левая партия (около 5).