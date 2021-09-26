Партия Меркель уступила социал-демократам на выборах в немецкий бундестаг

Экзитполы: Социал-демократическая партия Германии лидирует на выборах в бундестаг ФРГ

Опубликованы первые данные экзитполов по выборам в бундестаг Германии, прошедшим в воскресенье, 26 сентября. Информацию публикует ТАСС со ссылкой на телеканал ZDF.

Согласно предварительным данным, наибольшее число голосов получает Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 26 процентов. Христианско-демократический союз (ХДС), чьим лидером была уходящая в отставку канцлер Ангела Меркель, уступает СДПГ, набирая 24 процента голосов избирателей.

При этом, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и ХДС получают равное количество голосов — по 25 процентов.

Всего в бундестаг 20-го созыва на данный момент проходят шесть партий — помимо двух лидеров голосования, это «Зеленые» (15 процентов голосов), Свободная демократическая партия (12), «Альтернатива для Германии» (10) и Левая партия (около 5).

