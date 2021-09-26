В Германии начались выборы

В Германии открылись избирательные участки для выборов в Бундестаг

В Германии в 8:00 по местному времени 26 сентября (9:00 по московскому) открылись избирательные участки для выборов в Бундестаг. По итогам начавшегося голосования будет также сформировано новое правительство во главе с новым канцлером, отмечает ТАСС.

В выборах смогут поучаствовать чуть более 60 миллионов граждан. В стране используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов Бундестага избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая — по партийным спискам.

Отмечается, что в нынешних парламентских выборах участвует наибольшее число партий с момента воссоединения Германии — 47 объединений, а также рекордное число кандидатов — 6211 человек.

Реальные шансы на попадание в парламент, согласно мнениям социологов, имеют Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые», Свободная демократическая партия, «Альтернатива для Германии» и Левая партия.

Участки проработают до 18:00 (19:00 по московскому). Предварительные официальные данные немецкий ЦИК опубликует в ночь на понедельник.