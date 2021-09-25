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Биограф Меркель рассказал об отношениях России и Германии после ее ухода

Биограф Больман: после ухода Меркель не стоит ждать таких же тесных отношений с Россией
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Фото: Reuters

Биограф канцлера Германии Ангелы Меркель, писатель и журналист Ральф Больман в беседе с «Известиями» рассказал о том, как будут развиваться отношения между Берлином и Москвой после ее ухода с поста.

По мнению Больмана, после ухода Меркель со своего поста не стоит ждать таких же тесных отношений между двумя странами, какими они были при ней. Он считает, что все три кандидата на пост канцлера разные и ни один из них не знает Россию так же хорошо, как Меркель.

Так, ее наиболее вероятный преемник Армин Лашет настроен к России «относительно дружелюбно», однако на этот счет сложно что-то сказать, так как в предвыборной борьбе он показывает другой тон, заметил писатель. Вместе с тем Лашет больше заинтересован в дружбе с Францией. В отличие от него Анналена Бербок высказалась о более твердом курсе в отношении России и Китая.

Больман отметил, что все три кандидата на пост канцлера «из глубокой Западной Германии, их взгляды сформированы под Западной Европой, США» и каждый их них был бы «в состоянии править страной и вести умеренный курс, который был в основе политики канцлера Меркель».

Биограф также заметил, что отношения с Россией при Меркель всегда были сложными. С одной стороны, она всегда интересовалась русским языком и культурой, с другой стороны, она была не во всем согласна с политикой президента России Владимира Путина. Больман считает, что время Меркель немцы будут вспоминать как старое доброе время с относительной стабильностью.

Ранее политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов в разговоре с «Лентой.ру» выразил мнение о том, что новому канцлеру Германии будет трудно выстроить личные отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Его ожидают сложности, так как общение Путина с нынешней главой ФРГ Ангелой Меркель формировалось десятилетиями.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост. Ранее она рассказала, что после ухода с поста канцлера останется проживать в Берлине и Уккермарке, где у нее есть квартира и загородный дом.

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