Российский посол оценил слова Путина о Меркель

Президент России Владимир Путин дал лучшую оценку роли уходящего канцлера Германии Ангелы Меркель в двусторонних отношениях РФ и ФРГ. Об этом заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости.

«Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались», — пересказал слова главы государства дипломат.

Нечаев вспомнил, что Путин тогда упомянул о различных совместных проектах — «перекрестных» Годах России в Германии и Германии в России, военно-мемориальном и научно-историческом сотрудничестве.

Посол также выразил надежду на то, что новое руководство Германии, которое придет к власти после грядущих выборов, «будет опираться на накопленный за долгие годы позитивный потенциал наших двусторонних отношений, межчеловеческих контактов». Он подчеркнул, что у Берлина и Москвы все еще много общих тем и интересов — от сотрудничества в энергетической и технологической сфере до защиты климата и культурного взаимодействия.

Ранее в сентябре политолог Михаил Голованов в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что новому канцлеру Германии будет трудно выстроить личные отношения с Путиным — его контакт с Меркель формировался десятилетиями, и их многое объединяло.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост.