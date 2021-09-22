Новому канцлеру Германии предсказали сложности в отношениях с Путиным

Новому канцлеру Германии будет трудно выстроить личные отношения с главой российского государства Владимиром Путиным. Его ожидают сложности, так как общение Путина с нынешней главой ФРГ Ангелой Меркель формировалось десятилетиями. На это указал в разговоре с «Лентой.ру» политолог и председатель Общества Бисмарка в Москве Михаил Голованов.

По его словам, Путину и Меркель есть что вспомнить, ведь они оба имели отношение к ГДР и менталитет у них схожий. «Они ходили по одним и тем же улицам, читали одни и те же газеты», — отметил Голованов, добавив, что Путин свободно говорит по-немецки, а Меркель может порой использовать в разговоре русский язык. Лидеры синхронно оказались на высоких постах и регулярно проводили встречи.

При этом наиболее вероятный преемник Меркель — социал-демократ Олаф Шольц — вряд ли сможет выстроить такую «душевную» коммуникацию с Путиным, полагает Голованов. Однако экономические отношения и вопросы общеевропейской безопасности для глав государств важнее межличностного общения — и поэтому серьезной проблемой это не станет в любом случае.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. После этого избранные депутаты выберут нового канцлера. В этот раз Меркель не будет претендовать на этот пост.

Ранее она рассказала, что после ухода с поста канцлера останется проживать в Берлине и Уккермарке, где у нее есть квартира и загородный дом.