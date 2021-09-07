Стало известно о необычном вмешательстве Меркель в избирательную кампанию в ФРГ

Канцлер ФРГ Меркель активно поддержала кандидата от ХДС Лашета за три недели до выборов

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решила снова лично поддержать кандидата от своей партии, Христианско-демократического союза, Армина Лашета и раскритиковала его главного соперника на грядущих выборах, лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает издание, подобное прямое вмешательство в избирательную кампанию со стороны Меркель выглядит необычно, даже несмотря на тот факт, что до выборов осталось меньше трех недель.

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Во вторник, 7 сентября, Меркель выступила в бундестаге со своей последней официальной речью, в ходе которой заявила, что правительство во главе с Лашетом и ХДС станет лучшим выбором для Германии. «Его правительство будет выступать за стабильность, надежность и сдержанность», — заявила она, подчеркнув, что имеет большое значение, кто именно управляет страной.

В то же время действующий канцлер раскритиковала последние заявления Шольца. В частности, политик осудила слова лидера СДПГ о возможности создания коалиции между его партией и антикапиталистической Левой партией. Кроме того, Меркель негативно оценила высказывания Шольца о том, что кампания по вакцинации от коронавируса в Германии носит «экспериментальный характер».

Ранее, 5 сентября, Меркель также выступила в поддержку Лашета. Во время пресс-конференции в городе Хаген она заявила, что нынешний лидер ХДС сможет успешно управлять новым правительством. По словам политика, тот, кто возглавляет такую федеральную землю, как Северный Рейн — Вестфалия, сможет возглавить и всю Германию в качестве канцлера.

Как пишет Bloomberg, подобная активизация усилий Меркель по поддержке своего официального преемника связана с ее желанием улучшить его позиции перед днем выборов на фоне падения рейтинга Лашета и одновременного роста популярности Шольца.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам проведенных в конце августа соцопросов, три партии — ХДС, СДПГ и «Союз 90 / Зеленые» — пользуются практически одинаковой поддержкой населения. При этом если партия Шольца смогла повысить свою популярность за последние месяцы, политическая сила Лашета наоборот растеряла поддержку части избирателей. Кроме того, именно Шольца большинство жителе Германии хотели бы видеть на посту канцлера, свидетельствуют результаты опросов.

Парламентские выборы в Германии состоятся 26 сентября. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах.