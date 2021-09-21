Меркель рассказала о своих планах после сложения полномочий

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла слухи о своих планах переехать в Гамбург после сложения полномочий. Слова главы немецкого правительства передает РИА Новости.

Политик рассказала, что после ухода останется проживать в Берлине и Уккермарке, где у нее есть квартира и загородный дом. «Оттуда не так далеко ехать до моего бывшего избирательного округа», — подчеркнула она. Меркель также отметила, что ей не хватает Балтийского моря.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. В 2005 году она стала первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии и занимала этот пост на протяжении 16 лет.

15 сентября сообщалось, что в Германии начали продавать «марципановую Меркель» — сладость в форме головы политика. В описании продукта сказано, что он подойдет тем, кто хочет пожелать ей всего наилучшего в связи с уходом в отставку. Представитель фабрики, выпустившей лакомство, рассказал, что все желающие смогут поставить «марципанового канцлера» у себя дома в качестве сувенира.