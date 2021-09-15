В Германии начали продавать сладости в виде головы Меркель

В Германии начали продавать сладости в виде канцлера Ангелы Меркель, которая в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщает Reuters. Видео из немецкого кондитерского магазина опубликовали в Telegram-канале «Карточный Домик: Европа».

Производитель конфет Odenwaelder Marzipan выпустил в продажу «марципановую Меркель» — сладость в форме головы политика. В описании продукта сказано, что он подойдет тем, кто хочет пожелать ей всего наилучшего в связи с уходом в отставку. На упаковке изделия написано «Отставка. Я сделаю это» — предполагается, что это отсылка к высказыванию канцлера в 2015-м. «Мы сделаем это», — заявила тогда Меркель, говоря о приеме беженцев в Германию.

Представитель фабрики, выпустившей лакомство, Томас Цубер рассказал, что все желающие смогут поставить «марципановую Меркель» у себя дома в качестве сувенира. Всего планируют произвести около 500 марципановых конфет с лицом канцлера, каждая из которых изготавливается вручную. Кондитерское изделие можно приобрести за пять евро (чуть более 400 рублей).

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. В 2005 году она стала первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии и занимала этот пост на протяжении 16 лет.