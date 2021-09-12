Меркель обвинила Белоруссию в «гибридных атаках»

Использование беженцев для оказания давления на Польшу и другие страны-члены Европейского союза является неприемлемым, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает DW.

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По мнению немецкого политика, Минск должен перестать переправлять беженцев через границу республики на территорию Европейского союза. «Призыв к белорусской стороне — осознать, что беззащитные люди из других регионов используются в качестве объектов гибридных атак», — заявила Меркель.

Канцлер Германии призвала белорусские власти оказывать гуманитарную помощь мигрантам, которые оказались в сложных гуманитарных условиях, через международные организации. Польская сторона также должна быть готова к этому, добавила она.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. Позднее власти Польши, Литвы и Латвии обвинили Лукашенко в том, что он спровоцировал наплыв беженцев с Ближнего Востока, которые начали проникать в Европу через белорусско-польскую границу. Предполагается, что белорусские власти использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывает на этом.