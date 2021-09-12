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Меркель обвинила Белоруссию в «гибридных атаках»

Канцлер Германии Меркель: проведение гибридных атак неприемлемо
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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Matthias Rietschel / Reuters

Использование беженцев для оказания давления на Польшу и другие страны-члены Европейского союза является неприемлемым, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом сообщает DW.

По мнению немецкого политика, Минск должен перестать переправлять беженцев через границу республики на территорию Европейского союза. «Призыв к белорусской стороне — осознать, что беззащитные люди из других регионов используются в качестве объектов гибридных атак», — заявила Меркель.

Канцлер Германии призвала белорусские власти оказывать гуманитарную помощь мигрантам, которые оказались в сложных гуманитарных условиях, через международные организации. Польская сторона также должна быть готова к этому, добавила она.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за наркотрафиком и нелегальной миграцией в связи с давлением на Минск после инцидента с самолетом Ryanair. Позднее власти Польши, Литвы и Латвии обвинили Лукашенко в том, что он спровоцировал наплыв беженцев с Ближнего Востока, которые начали проникать в Европу через белорусско-польскую границу. Предполагается, что белорусские власти использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза и зарабатывает на этом.

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