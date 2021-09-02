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Польша ввела чрезвычайное положение у границы с Белоруссией из-за мигрантов

Президент Польши Дуда ввел чрезвычайное положение у границы с Белоруссией из-за мигрантов
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Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Польши Анджей Дуда ввел режим чрезвычайного положения на территориях около границы с Белоруссией из-за наплыва нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Блажея Спихальского.

Власти Польши заявили, что режим будет действовать на протяжении 30 дней с возможностью дальнейшего продления. По информации агентства, с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток нелегального пересечения границы гражданами с белорусской стороны.

Ранее правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах на границе с Белоруссией из-за потока с ее территории нелегальных мигрантов из Афганистана и других стран Ближнего Востока. Тогда отмечали, что решение о введении чрезвычайного положения затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы мигрантов из Африки и Ближневосточного региона начали нелегально перебираться через границы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на пограничных пунктах Латвии и Польши и возвращать назад.

Как сообщали литовские власти, наплыв мигрантов в несколько десятков раз превысил аналогичные показатели 2020 года. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.

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