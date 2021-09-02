В Польше начали подготовку к введению ЧС на границе с Белоруссией

Польские пограничники готовятся к режиму ЧС, строя забор на границе с Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда намерен подписать указ о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

По данным источника, польские пограничники уже начали возводить на границе забор из колючей проволоки и совершать иные приготовления. Отмечается, что в случае введения режима ЧС в 183 приграничных населенных пунктах будет запрещено проведение массовых мероприятий. Будет запрещен въезд проживающим в других местах полякам, а также журналистам. Нарушителям грозит штраф или даже арест.

Ранее сообщалось, что правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах на границе с Белоруссией из-за угрозы наплыва нелегальных мигрантов из Афганистана и других ближневосточных стран. Отмечалось, что решение о введении режима ЧС затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Некоторые государства решили отгородиться от Белоруссии заборами. Однако в Литве в ходе строительства ограждения закончилась проволока.