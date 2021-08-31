В Польше предложили ввести режим ЧС на границе с Белоруссией из-за мигрантов

Правительство Польши предложило ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в регионах на границе с Белоруссией из-за угрозы наплыва нелегальных мигрантов из Афганистана и других ближневосточных стран. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, его слова передает Reuters.

По его словам, совет министров обратился к президенту республики из-за напряженной ситуации на польско-белорусской границе. Отмечается, что решение о введении режима ЧС затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 — в Люблинском. В случае введения ЧС будет введен запрет на проведение массовых и увеселительных мероприятий.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад.

Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко. Предположительно, белорусское руководство использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам ЕС и зарабатывает на этом.

Ряд стран решили отгородиться от Белоруссии заборами. Однако в Литве в ходе строительства ограждения закончилась проволока. В Польше же решили не возводить новый забор, а переделать старый, который использовался для защиты от кабанов-переносчиков африканской чумы свиней.