Посол Литвы в США назвала Белоруссию главной угрозой для ЕС

Литовский посол в США Плепите: наибольшая угроза Литве исходит от Белоруссии, а не России

Самая большая угроза суверенитету и территориальной целостности Литвы исходит от Белоруссии, а не от России. Об этом заявила посол республики в США Аудра Плепите в интервью The Washington Diplomat.

По ее словам, Минск целенаправленно дестабилизирует общественно-политическую обстановку в Литве посредством гибридных атак. «Если автократический режим Александра Лукашенко в ближайшее время не будет нейтрализован, за это в конечном итоге заплатит вся Европа», — сказала Плепите, предрекая коллапс стабильности в странах Европейского союза (ЕС).

Дипломат отметила, что в Литве возмущены не только антидемократическими действиями режима Лукашенко в отношении белорусского народа, но и увеличением числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока, которые попадают в Литву через Белоруссию.

Плепите подчеркнула, что власти Литвы уверены в причастности белорусских властей к организованной переправке нелегалов через литовско-белорусскую границу в ЕС. Поэтому, отметила она, Европа должна дать Минску коллективный отпор в виде санкций и международного осуждения, чтобы защитить свои границы.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова договариваться со странами Европейского союза (ЕС) по всем имеющимся проблемам. Политик отметил, что решать вопросы стоит путем переговоров, а не с позиции силы или посредством оказания санкционного давления на республику.

В конце мая страны ЕС стали сообщать о назревающем миграционном кризисе. На территорию Литвы, Латвии и Польши со стороны Белоруссии начали проникать большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. В происходящем европейские страны обвинили Минск. Предполагается, что руководство республики использует туроператора «Центркурорт» для переправки беженцев из Сирии и Ирака к границам Евросоюза, зарабатывая на этом.