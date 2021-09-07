В Литву прибыли эксперты НАТО для оценки «гибридных атак» Минска

В Литву прибыла команда НАТО по противодействию гибридным угрозам, которая в течение двух недель будет анализировать ситуацию в стране в связи с усугублением миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Об этом сообщается на сайте министерства обороны республики.

По данным оборонного ведомства, в ходе работы эксперты дадут оценку «гибридным атакам» со стороны Минска и выработают рекомендации для Литвы и других стран-членов Североатлантического альянса, как противостоять такого рода угрозам.

«НАТО продолжает внимательно следить за ситуацией на границе с Белоруссией, которая оказывает миграционное давление на наших союзников — Литву, Латвию и Польшу», — заявил глава группы экспертов Майкл Рул.

При этом министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас подчеркнул, что помощь экспертов НАТО говорит о безоговорочной поддержке союзников и демонстрирует их солидарность в противостоянии режиму Александра Лукашенко, который использует нелегальных мигрантов для дестабилизации обстановки в европейских странах.

В начале мая президент Белоруссии Лукашенко пригрозил перестать сдерживать поток наркотиков и нелегальных мигрантов, которые попадали в Европу через Белоруссию. В ответ на это министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обвинил Минск в использовании нелегальных мигрантов как оружия для гибридных атак на Европу.

Служба государственной охраны границы Литвы сообщила, что 2021 год стал рекордным по числу мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть в республику из Белоруссии. 2 июля на фоне увеличение числа нелегалов власти Литвы ввели режим чрезвычайного положения.