В ЕС обвинили Белоруссию в миграционном давлении на Литву и Польшу

Жозеп Боррель заявил об «искусственном» миграционном давлении на ЕС со стороны Белоруссии

В Европейском союзе (ЕС) считают, что Белоруссия манипулирует миграционными потоками и провоцирует тем самым миграционный кризис в Литве, Польше и Латвии. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет «РБК-Украина».

Он отметил, что такого мнения придерживаются главы МИД стран-членов Евросоюза, которые обвиняют белорусскую сторону в использовании мигрантов и беженцев для оказания «искусственного давления» на восточную границу ЕС.

«Министры выразили солидарность с Литвой, Латвией и Польшей и объявили о готовности принять все меры, чтобы поддержать их, если ситуация продолжит ухудшаться», — подчеркнул дипломат.

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Ранее глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс призвал Евросоюз помочь прибалтийским республикам в решении миграционного кризиса, в частности — посредством введения новых санкций в отношении Белоруссии. Он добавил, что вблизи границы с республикой назрели не менее серьезные проблемы, чем в Афганистане.

С конца мая литовские, польские, латвийские и эстонские пограничники начали задерживать большие группы нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые стали попадать в европейские страны с территории Белоруссии. В происходящем государства региона обвинили Минск и лично белорусского президента Александра Лукашенко.