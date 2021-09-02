Латвия призвала ЕС к содействию в противостоянии гибридным атакам Лукашенко

Страны Европейского союза (ЕС) должны оказать содействие прибалтийским республикам в урегулировании миграционного кризиса, в том числе посредством введения новых санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил глава оборонного ведомства Латвии Артис Пабрикс накануне встречи министров обороны ЕС, передает DW.

По его словам, для противостояния нелегалам важна скоординированная поддержка со стороны всех европейских стран. Политик отметил, что сейчас внимание мирового сообщества обращено на события в Афганистане, однако не менее серьезные проблемы назрели вблизи границы с Белоруссией.

Министр объяснил, что с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в странах Балтики президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает «гибридные атаки» и переправляет в республики нелегальных мигрантов.

«Наши границы находятся под давлением. Государство (Белоруссия — прим. «Ленты.ру») похищает людей, дает им визы и выталкивает их в приграничные районы», — сказал Пабрикс, напомнив также про эскалацию напряженности из-за грядущих совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2021». При этом он указал на то, что не поддерживает создание сил быстрого реагирования ЕС.

Миграционный кризис на границах Белоруссии и Евросоюза (ЕС) начался в конце мая. Большие группы мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки начали штурмовать границы Литвы ради убежища в европейских странах. Позже нелегалов стали задерживать на границах Латвии и Польши и возвращать назад. Европейские страны обвиняют в случившемся Минск и лично президента Александра Лукашенко.