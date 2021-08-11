Латвия ответит спокойствием на «гибридные атаки» из Белоруссии

Премьер-министр Латвии рассказал, как страна будет отвечать на «гибридные атаки» Минска

Власти Латвии должны сохранять спокойствие в отражении «гибридных атак» со стороны Белоруссии, которая использует нелегальных мигрантов в качестве мести за санкции стран Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш, сообщает Telegram-канал Baltnews.

По его словам, такая тактика станет наилучшим ответом со стороны правительства Латвии. Кариньш уверен, что спокойное отношение латвийцев к проблеме продемонстрирует всю бесполезность провокационных действий Минска, что впоследствии вынудит его отказаться от своей затеи.

Министр добавил, что в случае незаконного проникновения беженцев на территорию Латвии пограничники последуют примеру соседней Литвы и будут выдворять их обратно на территорию Белоруссии. Кроме того, отметил он, помощь Латвии в урегулировании миграционного кризиса окажет ЕС.

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Ранее власти Латвии объявили о введении с 11 августа по 10 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов. Указ о введении режима ЧС обяжет армию и полицию оказывать содействие пограничникам в поимке мигрантов и защите рубежей страны от нападений извне, а также позволит привлечь дополнительные средства из бюджета.

10 августа начальник пограничной охраны республики Гунтис Пуятс рассказал о том, что с территории Белоруссии в Латвию начали проникать большие группы нелегалов с Ближнего Востока и Африки. Он отметил, что за прошедшие сутки силовики задержали порядка 200 беженцев.

В сложившейся ситуации власти Литвы, Латвии и других стран обвинили Белоруссию и лично президента республики Александра Лукашенко, который якобы совершает «гибридные атаки» на Европу с помощью нелегальных мигрантов. Предполагается, что для переправки мигрантов с Ближнего Востока к границам европейских государств белорусские власти используют своего национального туроператора «Центркурорт».