Армия Латвии поможет навести порядок на границе с Белоруссией

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии готовы помочь Государственной пограничной охране (ГПО) навести порядок на границе с Белоруссией, с территории которой в страну попадают нелегальные мигранты. Об этом заявил министр обороны республики Артис Пабрикс, сообщает портал nra.lv.

Он выразил надежду, что правительство Латвии примет решение о введении чрезвычайной ситуации (ЧС) на белорусско-латвийской границе и наделит новыми полномочиями ГПО и НВС. «Нынешние колебания и нерешительность могут стоить слишком дорого латвийскому обществу», — подчеркнул Пабрикс.

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Глава минобороны также отметил, что обустройство возле границы с Белоруссией палаточных лагерей для размещения нелегальных мигрантов может дать им ложный сигнал о том, что власти Латвии готовы их принять. По его словам, ответственные ведомства «должны действовать последовательно и убедительно», чтобы «ни один нарушитель не ступил на латвийскую землю».

10 августа начальник пограничной охраны республики Гунтис Пуятс рассказал о том, что с территории Белоруссии в Латвию начали проникать большие группы нелегалов с Ближнего Востока и Африки. Он отметил, что за прошедшие сутки силовики задержали порядка 200 беженцев.

В связи с наплывом нелегальных мигрантов министр внутренних дел Латвии Мария Голубева призвала правительство ввести режим ЧС на белорусско-латвийской границе. Планируется, что это позволит пограничникам задерживать нелегалов и возвращать их обратно в Белоруссию.