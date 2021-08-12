Эстония обвинила Белоруссию в «гибридной атаке»

Министр иностранных дел Эстонии Ева-Марий Лийметс обвинила Белоруссию в «гибридной атаке», комментируя ситуацию с мигрантами на границе Евросоюза. Ее слова приводит РИА Новости.

«Направляемый Белоруссией поток людей через внешние границы ЕС и НАТО — это политически организованная гибридная атака белорусского режима», — подчеркнула глава МИД. Она добавила, что это проблема не только Литвы и Латвии.

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Лийметс добавила, что, исходя из солидарности и сотрудничества стран Балтии, нельзя допустить подрыв безопасности региона и отметила, что решение проблемы возможно через диалог со странами, откуда происходит миграция. Она заключила, что Европейский союз должен быть готов отреагировать и вмешаться на ранней стадии, чтобы прекратить давление на его границы.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что власти республики должны сохранять спокойствие в отражении «гибридных атак» со стороны Белоруссии, которая использует нелегальных мигрантов в качестве мести за санкции стран Европейского союза (ЕС).

Власти Латвии объявили о введении с 11 августа по 10 ноября режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в приграничных с Белоруссией районах из-за наплыва нелегальных мигрантов.

