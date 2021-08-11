В Литве сочли беспорядки у парламента и в лагере мигрантов «гибридной атакой»

Массовые беспорядки, которые произошли в ночь на 11 августа в Вильнюсе и лагере мигрантов у деревни Рудининкай, были хорошо организованы и скоординированы. С таким заявлением выступила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, сообщает портал Delfi.

Она сочла оба инцидента следствием «гибридной атаки» на страну. При этом организаторов акций министр так и не назвала, заверив, что сейчас правоохранителям необходимо обеспечить слаженную работу парламента после нападения. «Такие несанкционированные инициативы — это не выражение гражданской позиции, а организованная антигосударственная деятельность», — сказала Билотайте.

10 августа в Вильнюсе началась многотысячная акция протеста против введения в стране ограничений для невакцинированных от коронавируса граждан. Вскоре она переросла в беспорядки. Протестующие попытались заблокировать здание Сейма и напасть на депутатов, полиция применила слезоточивый раз. Недовольные попытались отбиться камнями, пиротехникой и даже взрывчаткой, однако они были разогнаны.

Параллельно с этим на полигоне около деревни Рудининкай, где расположен лагерь для прибывших из Белоруссии нелегальных мигрантов, вспыхнул бунт. Беженцы оказались недовольны условиями своего содержания и попытались вырваться за его пределы. Сделать это удалось как минимум 20 нелегалам.