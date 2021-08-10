В Литве устроили митинг против ограничений для невакцинированных граждан

У здания Сейма Литвы, где позже должно состояться заседание правительства, началась акция протеста против введения властями ограничений для невакцинированных граждан. Об этом сообщает Delfi.lt.

На митинг пришли более тысячи человек. Среди требований собравшихся — отмена принудительной вакцинации детей и взрослых и обязательного тестирования на коронавирус, а также отказ от паспорта возможностей, без которого людей не будут пускать в общественные места. Они считают, что эти правительственные проекты нарушают права и свободы граждан страны.

У парламента протестующие установили стилизованную виселицу, а рядом с библиотекой имени Мажвидаса повесили бутафорскую колючую проволоку, увешанную шестиконечными звездами. Эти атрибуты, по мнению митингующих, достаточно точно характеризуют собой дискриминационную политику литовских властей. Для привлечения внимания депутатов Сейма активисты громко скандируют «Парламент — вон!» и включают сирены.

«Мы приехали защищать демократию в Литве, защищать конституцию, чтобы людей не делили на плохих и хороших», — заявил один из участников митинга. О задержанных и пострадавших на акции протеста пока не сообщалось.

Ранее правительство Литвы одобрило ввод ограничений на посещение общественных мест и массовых мероприятий непривитыми гражданами. Отслеживать вакцинацию планируется через паспорт возможностей, который будет выдаваться тем, кто прошел полный курс вакцинации. Также им не придется носить средства защиты. Без документа люди не смогут попасть даже в поликлинику.

Министр здравоохранения республики Арунас Дулькис заверил, что проект паспорта возможностей для лиц с иммунитетом от коронавируса не является дискриминационным.