Латвийский депутат сравнил вакцинацию с холокостом

Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс сравнил обязательную вакцинацию населения против коронавируса с действиями нацистов времен холокоста. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его мнению, принудительное вакцинирование не оставляет людям выбора и притесняет их права и свободы, как это делали нацисты в отношении еврейского народа.

Парламентарий также призвал не желающих прививаться граждан носить желтую шестиконечную звезду, которая служила клеймом евреев, в знак дискриминационного отношения со стороны латвийских властей.

После этого парламентская комиссия отстранила Гобземся от одного из заседаний за нарушение четырех статей этики депутата.

Кабинет министров Латвии постановил, что отныне работодатель будет иметь право уволить сотрудника, не получившего до 15 сентября ковид-сертификат. Также решено, что вакцинация станет обязательной в медицинских, социальных, образовательных и других учреждениях.

С начала пандемии в стране выявили 137 699 зараженных коронавирусом. Умер 2531 пациент. Вакцинированы около трети населения страны. С 12 июля Латвия вводит обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из России и Белоруссии.

Желтая шестиконечная звезда — особый отличительный знак, который по приказу нацистов должны были носить евреи на подконтрольной властям Германии территории в период холокоста.