Совет раввинов Европы увидел двойственность в политике Латвии по холокосту

Совет раввинов Европы (СРЕ) увидел двойственность в политике властей Латвии в отношении памяти о холокосте. Об это заявил президент СРЕ, главный раввин Москвы Пинхаса Гольдшмидт, его слова передает РИА Новости.

«Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах», — отметил Гольдшмидт. Он заключил, что лидеры некоторых стран пытаются переписать историю.

При этом глава СРЕ подчеркнул, что еврейская община в Латвии живет в хороших условиях и развивается благодаря поддержке правительства. Он рассказал, что три года назад члены Совета выразили благодарность властям страны на встрече с латвийским лидером Раймондсом Вейонисом. По словам Гольдшмидта, Рига предприняла множество усилий для возвращения евреям ранее изъятого имущества и обеспечения их безопасности.

В ходе Второй мировой войны около 90 процентов еврейского населения Латвии стали жертвами холокоста. На оккупированной немцами территории страны также располагалось множество концлагерей.

21 июня стало известно, что в Бундесвер впервые за 100 лет наняли раввина, что стало символом возрождения еврейской жизни спустя десятилетия после Холокоста. Священники и пасторы уже оказывают религиозные услуги примерно 94 тысячам христиан в немецкой армии, однако для иудеев, которых насчитывается около 300 человек, они были недоступны.