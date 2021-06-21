В Бундесвер впервые за 100 лет наняли раввина, что стало символом возрождения еврейской жизни спустя десятилетия после Холокоста. Об этом пишет The Guardian.

В понедельник, 21 июня, этот пост занял 42-летний уроженец Венгрии Жолт Балла, отец троих детей. Он назвал «исторической ответственностью» службу еврейским солдатам и отметил, что хотел бы, чтобы они чувствовали себя «такими же неотъемлемыми» в вооруженных силах, как их коллеги США, Великобритании и Франции.

Священники и пасторы уже оказывают религиозные услуги примерно 94 тысячам христиан в немецкой армии, однако для иудеев, которых насчитывается около 300 человек, они были недоступны. В будущем к Балле должны присоединиться другие военные раввины, и были предложения назначить религиозного консультанта для трех тысяч мусульманских солдат.

Ранее жители Германии возмутились видеообращением канцлера Германии Ангелы Меркель, в котором она назвала день начала Великой Отечественной войны «поводом для стыда» немецкого народа. Кроме того, критику вызвали отношения Меркель с российскими властями: по мнению некоторых комментаторов, именно канцлер «несет ответственность за плохие отношения с Россией».