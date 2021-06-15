Депутат сравнила масочный режим с холокостом и извинилась

Депутат палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин извинилась за сравнение масочного режима с холокостом. Об этом сообщает BBC News.

После посещения Мемориального музея холокоста в Вашингтоне Грин признала, что позволила себе «оскорбительные замечания». «Я совершила ошибку, и это беспокоило меня несколько недель», — отметила она. Депутат подчеркнула, что сравнения с холокостом недопустимы.

В мае Грин раскритиковала протоколы безопасности, которые обязывали депутатов носить маски на заседаниях Палаты представителей. Она сравнила новые эпидемиологические правила с требованиями к евреям в нацистской Германии.

Депутат напомнила, что еврейское население обязывали носить на одежде золотую звезду. «И с ними обращались как с людьми второго сорта, их сажали в поезда и отправляли в газовые камеры», — заключила она. Грин также добавила, что разрешение не носить маску тем, кто сделал прививку, — это «логотип вакцинации», который можно приравнять к еврейской золотой звезде.

В феврале Палата представителей проголосовала за то, чтобы применить к Грин дисциплинарные меры и лишить ее постов в двух парламентских комитетах за предложение импичмента президенту США Джо Байдену.

Отмечается, что Грин известна своими одиозными высказываниями. Так, она ставила под сомнение реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в американских школах. Также считается, что конгрессвумен является сторонницей известной теории заговора QAnon. Тем не менее перед началом голосования в палате представителей Грин попыталась откреститься от своих прежних заявлений.