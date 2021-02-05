В США наказали предложившую вынести импичмент Байдену конгрессвумен

В США наказали конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее предложила вынести импичмент президенту Джо Байдену. Об этом сообщает CNN.

Палата представителей проголосовала за то, чтобы применить к Грин дисциплинарные меры и лишить ее постов в двух парламентских комитетах. Предложение поддержали демократы, в то время как большинство республиканцев высказалось против.

Отмечается, что республиканка Марджори Грин известна своими одиозными высказываниями. Так, она ставила под сомнение реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в американских школах. Также считается, что конгрессвумен является сторонницей известной теории заговора QAnon. Тем не менее перед началом голосования в палате представителей Грин попыталась откреститься от своих прежних заявлений.

22 января сообщалось, что статьи об импичменте Байдена были внесены в нижнюю палату Конгресса США. Конгрессвумен Грин обвинила главу государства в коррупции: будучи вице-президентом при администрации 44-го лидера США Барака Обамы, тот якобы покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине.