Мир
 
Последние новости
Макрон заявил о необходимости диалога с Россией
«Яндекс.Карты» показали десятибалльные пробки в Москве глубокой ночью 
Женщина скрыла заражение коронавирусом от близких и погубила всю семью
Преступник угнал автомобиль с вакциной от коронавируса
Россия создаст уникальный сбивающий беспилотники противотанковый комплекс
Врач дал совет насчет вакцинации переболевшим коронавирусом в первую волну
54-летняя Сальма Хайек объяснила необходимость фото в бикини в соцсетях
США отвергли причастность к попытке переворота в Турции
Украина попросила Белоруссию поделиться электричеством
Новости партнеров
Прослушать новость

В США наказали предложившую вынести импичмент Байдену конгрессвумен

Перейти в «Мою Ленту»
Марджори Грин
Марджори Грин
Фото: KEVIN LAMARQUE / Reuters

В США наказали конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая ранее предложила вынести импичмент президенту Джо Байдену. Об этом сообщает CNN.

Палата представителей проголосовала за то, чтобы применить к Грин дисциплинарные меры и лишить ее постов в двух парламентских комитетах. Предложение поддержали демократы, в то время как большинство республиканцев высказалось против.

Отмечается, что республиканка Марджори Грин известна своими одиозными высказываниями. Так, она ставила под сомнение реальность терактов 11 сентября 2001 года и фактов стрельбы в американских школах. Также считается, что конгрессвумен является сторонницей известной теории заговора QAnon. Тем не менее перед началом голосования в палате представителей Грин попыталась откреститься от своих прежних заявлений.

22 января сообщалось, что статьи об импичменте Байдена были внесены в нижнюю палату Конгресса США. Конгрессвумен Грин обвинила главу государства в коррупции: будучи вице-президентом при администрации 44-го лидера США Барака Обамы, тот якобы покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Статьи об импичменте Байдена внесли в палату представителей
Marjorie Taylor Greene's history of dangerous conspiracy theories and comments