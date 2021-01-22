Статьи об импичменте Байдена внесли в палату представителей

Статьи об импичменте нового президента США Джо Байдена внесли в палату представителей Конгресса страны. Пункты обвинений опубликовала республиканка Марджори Грин на своем сайте.

В частности, она обвинила Байдена в коррупции: будучи вице-президентом при администрации 44-го лидера США Барака Обамы, тот якобы покровительствовал бизнесу своего сына Хантера на Украине. По словам Грин, Байден также позволил сыну вести дела с членами китайской Коммунистической партии и вдовой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

До 2019 года Хантер Байден входил в совет директоров нефтегазовой компании Burisma Holdings.

Грин впервые рассказала, что планирует внести на рассмотрение Конгресса проект резолюции об импичменте демократа, 14 января. Изначально она собиралась сделать это в первый его рабочий день на посту главы Белого дома.