Генеральный прокурор Белоруссии рассказал о зверствах нацистских коллаборантов

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед напомнил о зверствах, совершавшихся коллаборантами из Латвии, Литвы и Украины на территории Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет БЕЛТА.

Швед рассказал о проводимой латвийскими, литовскими и украинскими националистами в феврале-марте 1943 года карательной операции «Зимнее волшебство».

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По его словам, она была нацелена на создание в Белоруссии «мертвой земли» — безлюдной зоны на расстоянии 30-40 километров от латвийской границы. «В ходе указанной операции уничтожено 387 населенных пунктов, убиты свыше 13 тысяч мирных жителей, более 7 тысяч человек насильно вывезены на принудительные работы», — добавил Швед.

На примере карательной операции «Праздник весны» генеральный прокурор попытался объяснить мотивы действий коллаборационистов. Ссылаясь на записи очевидцев, он отметил, что латвийские эсэсовцы с особой жестокостью расправлялись с женщинами, стариками и детьми, чтобы «уничтожить как можно больше русских».

Швед также добавил, что в материалах расследуемого уголовного дела о геноциде жителей Белоруссии содержится информация о проживании участников нацистских карательных операций в Латвии, США, Великобритании, Австралии и других странах.

В мае Швед заявил об активных попытках иностранных государств внедрить в белорусское общество нацизм. По его мнению, это делается для радикализации действий, направленных на свержение власти в Белоруссии.