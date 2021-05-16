В Белоруссии заявили о попытках внедрения нацизма в общество

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед заявил об активных попытках иностранных государств внедрить нацизм в белорусское общество для радикализации направленных на свержение власти действий. Об этом сообщает ТАСС.

«События прошлого года со всей очевидностью нам продемонстрировали, что из-за границы, в первую очередь из сопредельных государств, предпринимаются активные попытки внедрить вот эту коричневую чуму в наше общество, вот эту заразу, которая называется нацизм», — заявил Швед в эфире телеканала «Беларусь-1», комментируя принятый в стране новый закон о недопущении реабилитации нацизма.

Генпрокурор республики отметил, что подобные идеи стали распространяться среди белорусской молодежи в социальных сетях и заявил о важности незамедлительного купирования любых проявлений нацизма в стране. По его словам, источником этих радикальных идей являются государства, где нацизм стал частью государственной идеологии, там где проходят «марши эсэсовцев, ущемление прав населения по языковому признаку, именами полицаев, которые жгли Хатынь, называют улицы, и другие действия».

Швед добавил, что лидеры этих государств полагают, что «якобы имеют право вершить судьбы других народов», а идея нацизма для них стала идеологической основой для того, «чтобы совершать и цветные революции, и государственные перевороты».

14 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о недопущении реабилитации нацизма. Как подчеркивал в этой связи Андрей Швед, «закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма».

В законе предусмотрены такие меры противодействия реабилитации нацизма, как вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности и ликвидация экстремистской организации.

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