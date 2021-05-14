Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о недопущении реабилитации нацизма. Об этом сообщил генпрокурор республики Андрей Швед, передает «Интерфакс — Запад».

По его словам, в законе определены организационно-правовые формы и методы такого противодействия. «Закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма», — подчеркнул Швед.

Генпрокурор добавил, что в белорусское законодательство вводятся термины «нацистские преступники» и «пособники нацистских преступников».

Ранее сообщалось, что в законе предусмотрены такие меры противодействия реабилитации нацизма, как вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности и ликвидация экстремистской организации.