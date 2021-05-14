Лукашенко обвинил оппозицию в желании присвоить собранные на ремонт храма деньги

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил оппозицию в желании присвоить деньги, собранные гражданами на ремонт католического храма в Будславе, пострадавшего при пожаре. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко призвал не торопиться при восстановлении костела и привлечь специалистов, которые определят, какие потребуются работы. Без государства будет невозможно ничего сделать, уверен президент.

«Но эти же "невероятные" опять говорят: деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ничего они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше», — заявил Лукашенко.

Он призвал открыть специальный счет, чтобы неравнодушные граждане смогли перечислять деньги туда, «а не в Польшу».

Костел в Будславе под Минском, построенный в XVII веке, в 1994 году получил от папы римского титул малой базилики, которых во всем мире насчитывается менее 2000. Пожар в храме случился 11 мая. После возгорания там частично обрушилась крыша. Пострадавших не было.