Белорусский военный получил 18 лет колонии за госизмену

Белорусский военнослужащий Денис Урад получил 18 лет колонии усиленного режима по обвинению в государственной измене, передает Tut.by.
Приговор вынес Верховный суд. Бывший капитан Урад также лишен воинского звания. Процесс проходил в закрытом режиме, приговор не подлежит обжалованию.
В конце марта белорусское телевидение выпустило фильм «Манкурты». В нем говорилось, что 14 марта во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел к министру обороны и «отправил польскому Telegram-каналу».
29-летний Урад окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии. У него есть жена и ребенок. Белорусские правозащитники признали военнослужащего политзаключенным.
В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.