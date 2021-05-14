Белорусский военный получил 18 лет колонии за госизмену

Белорусский военнослужащий Денис Урад получил 18 лет колонии усиленного режима по обвинению в государственной измене, передает Tut.by.

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Приговор вынес Верховный суд. Бывший капитан Урад также лишен воинского звания. Процесс проходил в закрытом режиме, приговор не подлежит обжалованию.

В конце марта белорусское телевидение выпустило фильм «Манкурты». В нем говорилось, что 14 марта во время дежурства на посту спецсвязи Генштаба Урад сфотографировал секретное письмо министра внутренних дел к министру обороны и «отправил польскому Telegram-каналу».

29-летний Урад окончил факультет связи и автоматизированных систем управления Военной академии. У него есть жена и ребенок. Белорусские правозащитники признали военнослужащего политзаключенным.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых выборов.