Латвия введет тестирование на коронавирус на границе с Россией и Белоруссией

Латвия с 12 июля вводит обязательное тестирование на коронавирус для приезжающих из России и Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство LETA.

Анализ нужно будет сдавать в месте пересечения границы тем, которые не сможет предоставить документы о вакцинации или уже сделанном тестировании. В случае положительного результата на коронавирус их отправят на изоляцию в гостиницу. Покинуть пункт пересечения границы можно будет только с разрешения пограничной охраны.

По действующим правилам , прибывшие из России и Белоруссии должны в течение 24 часов сделать тест на коронавирус за свой счет. Правила решили ужесточить из-за стремительного распространения штамма «дельта» в Латвии.

Освобождены от тестирования на границе дети младше 12 лет, аккредитованные в Латвии дипломаты и сотрудники международных организаций.

С начала пандемии в Латвии выявили 137 699 зараженных коронавирусом. Умер 2531 пациент. Вакцинированы около трети населения страны.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Они повторно сдали ПЦР-тесты, и у большинства результаты оказались отрицательными.