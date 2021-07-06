Застрявшие на Кубе туристы дали совет решившим лететь на отдых россиянам

Туристы, застрявшие на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, дали совет решившим лететь на отдых россиянам. Они призвали не ехать на Кубу после скандала, их цитирует РБК.

Некоторые из изолированных россиян порекомендовали соотечественникам избегать отдыха на острове.

«Я уже пару человек спасла от такого "отдыха". Главное предостерегите людей от поездок сюда и берегите себя и близких. А также не верьте в то, что на территории другой страны вам кто-то поможет кроме тех, кто в такой же ситуации», — рассказала туристка по имени Мария.

Она уточнила, что ранее переболела коронавирусом и сдала тест антитела за день до вылета из России. Также девушка добавила, что пока не получила помощи в ситуации от российского консульства.

Катерина Тюленева, прилетевшая на остров рейсом авиакомпании Pegas Fly, также призвала туристов «подумать сто раз», прежде чем ехать на Кубу. Еще одна девушка, Анастасия, прилетела на Кубу рейсом Azur Air, туроператор ANEX TOUR. Она добавила, что предварительно получила в России отрицательный тест на COVID-19, предположив, что россиян пытаются обмануть со страховками. «Мы понимаем прекрасно, что делается все это специально, чтобы страховая оплачивала за каждого изолированного и каждого больного. Это стандартная схема, развод», — пояснила она.

6 июля власти Кубы нашли скорейшее решение проблемы: изолированным россиянам сделают экспресс-тесты на коронавирус. Вечером 5 июля коронавирус подтвердился у 52 изолированных россиян.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов. Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей. Они усомнились в результатах тестов, отметив, что прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly и после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.