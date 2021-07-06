На Кубе нашли решение проблемы с застрявшими российскими туристами

Представители Кубы нашли скорейшее решение проблемы с застрявшими российскими туристами: изолированным россиянам сделают экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщила ТАСС генеральный консул России в Гаване Нана Мгелазде.

«Кубинцами было принято решение для ускорения процесса провести всем ростуристам экспресс-тесты. Результаты пока неизвестны», — отметила дипломат.

Посол России на Кубе Андрей Гуськов в свою очередь сообщил, что проверка положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию у прибывающих на Кубу российских туристов должна быть продолжена для исключения ошибок в дальнейшем. Он отметил, что представители Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Кубы проведут видеоконференцию, в ходе которой обсудят практики систем национального контроля заболеваемости. «Мы благодарны властями Кубы за содействие и надеемся что в ближайшее время все нестыковки будут устранены», — заключил посол.

Известно, что повторное тестирование подтвердило коронавирус у 52 россиян, изолированных на курортах Кубы.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов. Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей. Они также записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». Туристы прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly и после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.

