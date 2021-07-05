Коронавирус выявили у полусотни застрявших на Кубе россиян

Повторное тестирование 52 россиян, изолированных на курортах Кубы с подозрением на коронавирус, показало положительный результат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула России в Гаване Нану Мгеладзе.

«Повторно протестированные 3 июля туриста 52 российских туриста получили положительный результат. Это очень большое число», — сообщила диппредставитель. По ее словам, дипведомству удалось добиться, чтобы никого из туристов не расселяли из гостиниц.

Мгеладзе также сообщила, что в платном ковид-изоляторе в Варадеро в настоящий момент находятся 18 человек.

5 июля сообщалось, что российских туристов на Кубе массово изолировали из-за положительных анализов на COVID-19. Позднее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что со 106 россиян был снят режим самоизоляции из-за отрицательных тестов. Сами туристы рассказывали о жестких условиях содержания и грубом отношении к ним со стороны кубинских врачей.