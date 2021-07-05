Юрист раскрыла подробности о компенсации застрявшим на Кубе россиянам

Кандидат юридических наук, специалист по международному частному праву Олеся Аблезгова раскрыла подробности о компенсации российским туристам, застрявшим на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус. Ее слова приводит RT.

Аблезгова возразила насчет данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), согласно которым туристы не получат компенсаций за сорванный отпуск на Кубе.

«Компенсация зависит от положений договора. Сообщение АТОР имеет целью ввести туристов в заблуждение. Если туристов не предупреждали о санпротоколе, то стоимость отпуска можно пробовать взыскать в судебном порядке», — пояснила юрист, добавив, что ей поступают подобные обращения от российских туристов с ноября 2020 года. Эксперт подчеркнула, что отчасти в таких ситуациях виноваты турфирмы.

По словам Аблезговой, туристические чартеры летают на Кубу с ноября, а турфирмы вводят людей в заблуждение, не говоря о том, что эта ситуация бывает массовой. Она напомнила, что при продаже туров агенты «лишь вскользь упоминают о ситуации с ложноположительными тестами».

По данным юриста, 4 июля застрявших в отеле россиян пытались увезти в изолятор, где им пришлось бы самостоятельно оплачивать все медицинские расходы. Туристам удалось добиться, чтобы их оставили в отеле, а те, кого еще не вывели из карантина, ожидают результатов тестов.

По состоянию на вечер 5 июля на изоляции находятся 137 россиян, которые прибыли в страну с 30 июня по 3 июля.

Ранее в июле российские туристы, которые застряли на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, записали видеообращение и охарактеризовали ситуацию фразой «такого просто не может быть». По словам путешественников, они прибыли в республику 30 июня рейсом авиакомпании Pegas Fly и после получения результатов анализов их поместили в отдельные корпуса на карантин.