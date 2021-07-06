Германия ослабила ограничения для прибывающих из России

Власти Германии ослабила связанные с коронавирусной инфекцией ограничения для прибывающих из России и еще ряда стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава страны.

Нововведения вступят в силу 7 июля. Сейчас каждый прибывающий, независимо от вакцинации и перенесенного заболевания, должен в течение двух недель находиться на карантине по прибытии в Германию. Однако со среды из карантина можно будет выйти, если отправить через электронный формуляр справку о прививке (признаются только допущенные в Евросоюзе вакцины).

Также карантин можно завершить раньше, если отправить справку о перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который нужно делать на пятый день после прибытия.

Помимо России, ограничения будут ослаблены для Великобритании, Португалии, Индии и Непала.

Ранее сообщалось, что Эстония ужесточит правила въезда для российских туристов из-за риска распространения индийского штамма коронавируса. Так, министр юстиции Эстонии Марис Лаури поручила ведомству к 8 июля разработать законопроект о пересечении границы. Отмечается, что закон предусматривает ограничение прохождения пограничного контроля в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России — такие жесткие правила планируют ввести из-за появления в России индийского штамма COVID-19.