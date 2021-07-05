Болгария ужесточила правила въезда для российских туристов. Прибывающие в страну россияне должны будут предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Норму введут с 8 июля. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Болгарии.

ПЦР-тест должен действовать 72 часа до въезда. Нововведения коснутся также граждан Кипра и Испании. Три страны были включены в «оранжевую» зону по степени распространения коронавируса.

Граждане из стран «зеленой» зоны смогут въезжать в Болгарию по облегченным требованиям, допуск в страну граждан из «красной» зоны закрыт.

Ранее сообщалось, что Эстония ужесточит правила въезда для российских туристов из-за риска распространения индийского штамма коронавируса. Так, министр юстиции Эстонии Марис Лаури поручила ведомству к 8 июля разработать законопроект о пересечении границы. Отмечается, что закон предусматривает ограничение прохождения пограничного контроля в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в России — такие жесткие правила планируют ввести из-за появления в России индийского штамма COVID-19.

