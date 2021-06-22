Европейская страна открылась для россиян

С 21 июня в Эстонию с целью туризма смогут въезжать граждане любых третьих стран, в том числе россияне, если они прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Об этом говорится на официальном портале страны, посвященному пандемии коронавируса.

Въезд в эту европейскую страну с целью туризма разрешен прибывающим из любых третьих стран лицам без симптомов заболевания, которые завершили курс вакцинации и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года.

Также въезд открыт для тех, кто имеет вид на жительство в Эстонии, людям, которые прибывают из Евросоюза, Шенгенской зоны, Великобритании и Северной Ирландии, иностранцам, прибывающим из третьих стран для работы или учебы и не имеющим симптомов заболевания, и не болеющим гражданам ряда европейских стран.

Ранее сообщалось, что российские туристы смогут посетить Иорданию при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус или предоставления сертификата о вакцинации. Анализы необходимо сдать за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование по прилете. При этом в посольстве популярной страны уточнили, что если путешественник привился, то еще один тест сдавать не нужно.