Еще одна популярная страна откроется для российских туристов

Российские туристы смогут посетить Иорданию при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус или предоставления сертификата о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства Иордании в Москве.

Как пояснили в дипмиссии, анализы необходимо сдать за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование по прилете. При этом в посольстве популярной страны уточнили, что если путешественник привился, то еще один тест сдавать не нужно.

Также эксперты отметили, что сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V» для въезда принимаются, при этом карантин по прилете соблюдать не требуется.

Уточняется, что прямого авиасообщения между Россией и Иорданией сейчас нет. Тем не менее в страну можно попасть через Египет или Турцию.

Ранее в июне стало известно, что попасть в Хорватию можно как при наличии сертификата вакцинации «Спутником V», так и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста. Также эксперты отметили, что теперь для въезда тест можно сдать за 72 часа до вылета.