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Власти Марокко ужесточили въезд для россиян

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Фото: Abdelhak Balhaki / Reuters

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса ужесточил въезд в страну для россиян. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Теперь путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный менее чем за 48 часов. Те, кто полностью прошел вакцинацию, освобождаются от карантина. Не привившиеся или получившие только одну дозу препарата должны будут соблюдать 10-дневный карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями Марокко. Также им необходимо будет сдать ПЦР-тест на девятый день после приезда.

В список стран группы «Б», где наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации и для туристов из которых предусмотрен более строгий контроль, также попали Египет и Тунис. Новые правила въезда в Марокко вступят в силу 6 июля.

Ранее стало известно о массовой изоляции российских туристов на Кубе из-за положительных анализов на коронавирус. Новых ПЦР-тестов в гостиницах ожидают более 150 человек.

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