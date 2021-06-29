Латвию атаковал индийский штамм COVID-19

За прошедшую неделю в Латвии значительно выросло число заражений индийским штаммом COVID-19 «дельта». Об этом рассказал руководитель Национальной референтной лаборатории Сергей Никишин, пишет TVNET.

По его словам, за неделю этот штамм коронавируса был обнаружен у 45 пациентов или в 15 процентах новых случаев. Никишин отметил, что причиной 80 процентов заражений оказался британский штамм «альфа». Кроме того, на прошлой неделе выявили четыре случая египетского штамма COVID-19 и два случая бразильского штамма «гамма».

Никишин подчеркнул, что атаковавший Латвию штамм «дельта» на 60% более заразен, чем британский. По его мнению, к концу августа индийский штамм станет причиной 90 процентов всех заражений коронавирусом в Латвии.

По данным ученых, штамм «дельта» оказался менее опасен с точки зрения риска госпитализации и смерти, несмотря на более высокую заразность. Отмечено, что он в основном он поражает молодых людей, обладающих сильным иммунитетом. При этом пожилых людей индийский штамм затрагивает в меньшей степени.