В Латвии нашли штамм коронавируса из Уганды

В Латвии нашли новый штамм коронавируса, ранее обнаруженный в Уганде, передает ТАСС.

Председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований и образования Янис Кловиньш рассказал, что две недели назад угандийский штамм A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, на этой неделе — в четырех из 96.

«Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае», — отметил он.

По словам Кловиньша, данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным. Известно, что он широко распространен в Уганде и Великобритании.

«Следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, и это позволяет предположить, что он может быть более заразным», — добавил специалист.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. По последним данным, в стране были выявлены почти 94 тысячи инфицированных. Умерли 1769 пациентов. Вакцинация началась 28 декабря.