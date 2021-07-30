Эстонцев призвали игнорировать новые антикоронавирусные ограничения

Политика эстонских властей по борьбе с COVID-2019 оказалась провальной, что вынуждает их прибегать к более строгим антикоронавирусным ограничениям. Об этом заявил лидер Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме, пишет Delfi.

Он пояснил, что таким образом власти наказывают население за собственную несостоятельность, и посоветовал им уйти в отставку. «Идите! Сложите полномочия и уходите. 15 выбранных наугад людей из телефонной книжки смогут лучше справиться с управлением государством и обузданием коронавируса, чем вы!» — заявил лидер национал-консерваторов и призвал эстонцев игнорировать новые запреты.

Он также подчеркнул негативное воздействие агрессивной риторики властей в вопросах обязательной вакцинации среди населения. По его мнению, это может демотивировать граждан сделать прививку, что скажется на формировании коллективного иммунитета.

30 июля в связи с распространением коронавируса уровень риска заражений в Эстонии повысился с желтого до оранжевого. Правительство постановило, что со 2 августа в общественном транспорте снова необходимо носить маски, а с 9 августа будет также ограничено число участников мероприятий. Вакцинация в стране проводится на добровольной основе.

Ранее Хельме сказал, что Эстонии следует выйти из Евросоюза (ЕС) в случае, если его руководство продолжит курс на построение зеленой экономики. Политик заверил, что так называемая зеленая революция ставит перед собой цель уничтожить промышленность в Восточной Европе ради концентрации мощностей в Германии и Франции.