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В Эстонии зарегистрировали два случая смерти после вакцины от COVID-19

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Фото: Stephane Mahe / REUTERS

В Эстонии официально зарегистрированы всего два летальных случая после вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава бюро надзора за безопасностью департамента лекарственных средств Майа Уускюла, передает РИА Новости.

Так, вакцина вызвала образование тромба и как следствие смерть у 31-летнего спасателя, во втором случае пожилая женщина в результате прививки потеряла сознание, упала и получила смертельную травму. «Все остальное — домыслы, распространяемые в социальных сетях», — сказала она.

Вакцинация от Covid-19 началась в Эстонии в конце декабря 2020 года. К настоящему моменту хотя бы одну дозу препарата получили 36,9 процента населения страны.

В апреле власти Эстонии отказались выдавать паспорта вакцинации гражданам, привившимся российским препаратом от коронавируса «Спутник V». Так, по словам вице-канцлера Министерства социальных дел республики Калло Киллар, государство намерено признавать иммунизацию только теми вакцинами, которые были одобрены европейскими регуляторами и получили разрешение на продажу в Евросоюзе (ЕС). «"Спутника" среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему», — сказала она. Представитель ведомства при этом признала, что отказ властей утверждать прививку российским препаратом в будущем может создать проблемы для граждан в международных поездках.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны позволят гражданам прививаться российскими вакцинами от коронавируса только после их одобрения в Брюсселе. Мэр Таллина Михаил Кылварт при этом призвал начать поставки препарата в страну как можно скорее, не обращая внимание на позицию регуляторов.

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