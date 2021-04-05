Эстонские власти отказались признавать вакцинацию «Спутником V»

Власти Эстонии отказались выдавать паспорта вакцинации гражданам, привившимся российским препаратом от коронавируса «Спутник V», пишет ERR.

Так, по словам вице-канцлера Министерства социальных дел республики Калло Киллар, государство намерено признавать иммунизацию только теми вакцинами, которые были одобрены европейскими регуляторами и получили разрешение на продажу в Евросоюзе (ЕС). «"Спутника" среди них нет, поэтому мы не можем внести его в инфосистему», — сказала она.

Представитель ведомства при этом признала, что отказ властей утверждать прививку российским препаратом в будущем может создать проблемы для граждан в международных поездках.

В свою очередь, министр предпринимательства и инфотехнологий Эстонии Андрес Сутт пояснил, что паспорта вакцинации могут начать действовать в Европе с 15 июня. В стране их планируют начать выдавать уже в мае. Спектр применения документа пока точно не определен, однако известно, что его наличие может позволить гражданам беспрепятственно пересекать границы внутри Евросоюза.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она создана на основе аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают реакцию иммунитета и способствуют развитию антител.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что власти страны позволят гражданам прививаться российскими вакцинами от коронавируса только после их одобрения в Брюсселе. Мэр Таллина Михаил Кылварт при этом призвал начать поставки препарата в страну как можно скорее, не обращая внимание на позицию регуляторов.

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