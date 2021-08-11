В Литве митинг против ограничений для невакцинированных перерос в беспорядки

В Вильнюсе протестная акция против ограничений для невакцинированных граждан переросла в беспорядки. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

К вечеру 10 августа около 200 протестующих попытались заблокировать входы и выходы из здания Сейма Литвы, в котором проходило заседание депутатов. Полиция попыталась оттеснить митингующих, однако после этого в силовиков полетели камни, бутылки, пиротехника и взрывчатка. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюса Гагаса заявил, что бунт был подавлен к двум часам ночи. По его словам, в ходе митинга пострадали 10 силовиков, задержаны 26 протестующих. Отмечается, что власти Литвы проводят расследование по факту организации массовых беспорядков.

10 августа больше тысячи человек пришли к литовскому Сейму, чтобы выразить протест против введения ограничений для невакцинированных граждан. Среди требований протестующих — отмена принудительной вакцинации детей и взрослых и обязательного тестирования на коронавирус, а также отказ от паспорта возможностей, без которого не будут пускать в общественные места. По мнению митингующих, подобные меры правительства нарушают права и свободы граждан.